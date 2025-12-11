Homens com passagens por crimes graves são detidos ao tentar enganar PRF na Dutra; Dupla seguiria para o Complexo da Maré

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quarta-feira (dia 10), dois homens – de 27 e 28 anos – durante fiscalização na altura do km 233 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. A abordagem foi feita a um veículo que vinha de Cuiabá (MT) com quatro ocupantes, todos naturais do mesmo estado.

Segundo a PRF, dois dos passageiros tentaram se passar por outras pessoas, apresentando nomes falsos para evitar a fiscalização. Após verificação mais detalhada, os policiais descobriram as identidades verdadeiras. Ambos acumulam passagens por crimes como roubo, receptação, homicídio e direção perigosa.

A dupla relatou aos agentes que seguiria para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde pretendia fixar residência.

Eles foram autuados pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Piraí, onde um Termo Circunstanciado foi lavrado. Os homens ficaram à disposição da autoridade policial de plantão.

Foto: Arquivo/PRF