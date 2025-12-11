Sargento do Exército morre após queda em salto de paraquedas durante treinamento em Resende

Um 2º sargento do Exército Brasileiro, de 34 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (dia 11) após sofrer uma queda durante um salto de paraquedas em Resende. O acidente ocorreu por volta das 11h, na área do Campo de Aviação, próxima ao 37º Batalhão da Polícia Militar, durante um treinamento de atividades aéreas.

De acordo com a Polícia Civil e com o relato de um instrutor que acompanhava o exercício, o militar realizou o salto normalmente, mas ao se aproximar do solo teve o paraquedas enroscado em uma árvore. O galho onde o equipamento ficou preso acabou cedendo, provocando uma queda de cerca de cinco metros. O instrutor ainda tentou correr para socorrer o sargento, mas não conseguiu agir a tempo.

Uma ambulância do Exército prestou os primeiros socorros. Inicialmente consciente e conversando, o militar foi levado ao Hospital de Emergência de Resende e, posteriormente, ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Henrique Sérgio Gregori, no Jardim Jalisco. Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A ocorrência foi registrada na 89ª DP, que abriu investigação para apurar as circunstâncias da fatalidade. O Exército informou que emitirá nota oficial sobre o caso. A corporação também ressaltou que o militar não fazia parte da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

O sargento era morador de Realengo, no Rio de Janeiro, e participava de treinamento especializado no município quando o acidente ocorreu.

