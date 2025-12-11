Prefeitura de Barra do Piraí paga segunda parcela do 13º de maneira antecipada aos servidores

A Prefeitura de Barra do Piraí anunciou que a segunda metade do 13º salário dos servidores será paga nesta sexta-feira (dia 12), oito dias antes do prazo máximo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com a vocação comercial do município, esse pagamento antecipado representa uma injeção na economia circular da cidade.

Nesta parcela, a prefeitura injetou mais de R$ 3,5 milhões, o que significa também um aumento nas vendas do comércio nesta reta final do ano, com as celebrações de Natal e Ano Novo.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou que esse pagamento antecipado é uma forma de demonstrar gratidão pelos serviços prestados pelos funcionários da prefeitura, que durante todo o ano de 2025 se dedicaram à população do município.

“Nossos servidores se dedicaram ao município durante todo o ano e isso me alegra muito. Sou muito grata por cada hora, cada minuto e cada segundo de seu serviço. Com o 13º pago antecipadamente, eles poderão se programar para as celebrações de fim de ano e, claro, fomentar a atividade comercial de nosso município”, disse a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki.

De acordo com a prefeita, apesar das dificuldades financeiras encontradas após a transição, a prefeitura em nenhum momento prejudicou o servidor. Muito pelo contrário: se organizou para que todos os seus direitos fossem cumpridos.

“Tomamos um baque no início deste ano quando nos deparamos com a maior dívida da história do município deixada para a nossa gestão. Mesmo diante dessa grande dificuldade, levantamos a cabeça e nos organizamos para garantir que os direitos dos servidores fossem cumpridos à risca. Não atrasamos o pagamento de nenhum servidor, cumprimos com nossos compromissos e, hoje, de maneira antecipada, podemos anunciar que a segunda parcela do 13º salário estará na conta na sexta-feira (12)”, finalizou Katia.