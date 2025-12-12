Guarda Municipal apreende drogas no Centro de Volta Redonda

A atuação diária e ostensiva da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultou, nessa quinta-feira (dia 11), na apreensão de drogas no Centro. A ação aconteceu por volta das 16h30, na Avenida Getúlio Vargas, após a equipe verificar uma denúncia de furto de cabos de energia sob o viaduto Nossa Senhora das Graças.

Durante a averiguação, os agentes perceberam a movimentação suspeita de um indivíduo, posteriormente identificado, de 20 anos. Na abordagem, o suspeito negou portar qualquer material ilícito, mas, durante revista pessoal, os guardas encontraram um pino de cocaína e um invólucro com erva seca. Na mochila dele, foram localizados ainda sete cigarros de maconha.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado como porte de drogas para consumo próprio.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a ação reflete a orientação dada por ele aos agentes de segurança: enfrentar qualquer prática delituosa.

“A presença diária da Guarda Municipal nas ruas segue sendo um dos pilares da nossa estratégia de proteção ao cidadão. Temos orientação clara de tolerância zero com qualquer tipo de conduta ilícita. Esse trabalho firme, técnico e contínuo garante mais segurança para toda a cidade. Vamos seguir avançando cada vez mais”, afirmou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.