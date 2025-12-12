Município de Piraí é habilitado a mais de R$ 72 milhões em investimentos após aprovação no Novo PAC

A cidade de Piraí garantiu, na quarta-feira (dia 10), um dos maiores volumes de investimentos de sua história recente ao ter 100% dos projetos inscritos no Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), componente do Novo PAC Seleções 2025, aprovados pelo Governo Federal. A habilitação, anunciada em cerimônia realizada em Brasília, permitirá ao município acessar mais de R$ 72 milhões em financiamentos para obras estruturais nas áreas de Educação e Saúde.

O prefeito Luiz Fernando Pezão (MDB) participou da apresentação do programa ao lado de ministros e equipes técnicas e comemorou o resultado, que, segundo ele, é fruto de um ano de trabalho contínuo. “Passamos o ano inteiro trabalhando nesses projetos, viajando a Brasília, conversando com ministros, secretários e equipes técnicas. Fizemos tudo com planejamento e responsabilidade. Ver Piraí aprovar 100% dos projetos é a prova de que quando se trabalha com seriedade, os resultados aparecem”, afirmou. Pezão destacou ainda que o impacto dos investimentos será direto na vida da população, uma vez que as obras vão modernizar escolas, o Hospital Flávio Leal e diversas unidades de saúde do município.

O FIIS, instrumento do Novo PAC responsável por avaliar e habilitar projetos de infraestrutura social apresentados pelos municípios, não faz repasse direto de recursos, mas funciona como etapa obrigatória para que prefeituras possam contratar financiamentos junto a bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e BNDES, em condições diferenciadas. Sem essa aprovação técnica, nenhuma obra poderia avançar. Durante o evento, o presidente da República reforçou que o processo de seleção foi estritamente técnico e independente, afirmando que “não importava partido, não importava amizade; o que valia era a qualidade do projeto apresentado”.

Na área da Educação, foram aprovados R$ 51 milhões para um pacote amplo de intervenções. Entre as obras previstas estão a construção de novas creches em Arrozal, Varjão e no Centro de Piraí; a construção de 13 novas salas no Varjão; outras 13 salas na Escola Rosa Machado; a ampliação da Escola Lúcio de Mendonça com mais 10 salas; além da aquisição de equipamentos, mobiliário e investimentos em tecnologia educacional. O conjunto dessas ações representa um dos maiores investimentos já habilitados para o setor no município.

Na Saúde, o total aprovado foi de R$ 21 milhões, divididos entre a modernização do Hospital Flávio Leal e melhorias na rede municipal. Para a unidade hospitalar, o valor de R$ 7,6 milhões viabilizará a modernização completa do Centro Cirúrgico e do Centro de Imagem, além da renovação de equipamentos essenciais destinados a setores como clínicas, maternidade, ambulatório e laboratório.

Já os R$ 13,4 milhões destinados à rede municipal contemplam reformas e aquisição de equipamentos para o Caps Reviver, o Centro de Fisioterapia de Arrozal, a Unidade de Saúde da Família (USF) da Casa Amarela, a Secretaria Municipal de Saúde, as UBS Sanatório da Serra e Fazendinha, o Pronto-Socorro de Arrozal, o Centro de Saúde de Piraí e o CAPS Arrozal.

Também serão contempladas as unidades de saúde da Jaqueira e da Serra do Matoso, além da Farmácia Municipal, salas de imunização, rede de frios, Fisioterapia de Arrozal e o Parque Tecnológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Somados, os investimentos aprovados chegam a R$ 72,4 milhões, entre Educação e Saúde. Com os projetos agora habilitados, a Prefeitura de Piraí iniciará as negociações de financiamento com os bancos públicos responsáveis, para posteriormente definir o cronograma de execução das obras. A administração municipal considera o resultado uma conquista coletiva, fruto do trabalho técnico de equipes que, ao longo de 2024, revisaram detalhadamente cada projeto para garantir sua qualidade e viabilidade.