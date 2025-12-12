Polícia Militar apreende arma e munições em Pinheiral

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta sexta-feira (dia 12), um revólver Taurus calibre .38, cromado, com sete munições intactas, no bairro São Jorge, em Pinheiral.

A arma foi apreendida com um homem de 40 anos após cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência.

O oficial de justiça informou à equipe que não havia necessidade de condução do morador à delegacia. Ainda assim, conforme o procedimento padrão, o armamento foi apreendido e encaminhado à 101ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi formalizada.

O homem possui duas anotações anteriores, pelo artigo 213 do Código Penal (estupro) e outra pelo artigo 21 (vias de fato).