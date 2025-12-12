Polícia Civil prende traficante de drogas em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP(Barra Mansa), com apoio de policiais militares, prenderam um homem em flagrante, nesta quinta-feira (dia 11), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi capturado em sua residência no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa, região Sul Fluminense.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, agentes localizaram um homem associado à facção narcoterrorista Comando Vermelho. No endereço, ao perceber a chegada das equipes, o traficante tentou fugir, mas foi rapidamente contido. Durante as buscas no imóvel do suspeito, foram encontrados 53 pinos de cocaína.

De acordo com os agentes, o homem possui extenso histórico criminal e é investigado por participar de homicídios ligados à guerra do tráfico na cidade.