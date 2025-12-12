Suspeita de tentativa de estelionato é presa em Barra do Piraí

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, prendeu, nesta sexta-feira (dia 12), uma mulher de 27 anos suspeita da prática do crime de tentativa de estelionato, no bairro Califórnia, em Barra do Piraí.

Informações indicaram que a suspeita retornaria à residência de uma vítima para dar continuidade ao crime. Com isso, policiais civis realizaram diligência monitorada e surpreenderam a mulher no exato momento em que iniciava nova tentativa de golpe.

Ela possui inúmeros antecedentes policiais, inclusive registros no Estado de Minas Gerais, por crimes como estelionato (em diversas ocasiões), falsificação de documento, lavagem de dinheiro, associação criminosa e ameaça, o que reforça os indícios de atuação reiterada em delitos patrimoniais.

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais, que serão analisados com o objetivo de identificar possíveis outras vítimas e eventuais envolvidos. Há indícios de que a indiciada possa ter enganado outros idosos em Barra do Piraí, motivo pelo qual as investigações seguem em andamento.

A ação é resultado de trabalho investigativo desenvolvido pelos policiais, intensificado diante do crescimento recente no número de ocorrências envolvendo estelionatos praticados contra pessoas idosas no município. Segundo a Polícia Civil, as apurações identificaram um modus operandi reiterado, no qual vítimas eram abordadas sob o falso pretexto de procedimentos bancários, sendo induzidas em erro para a obtenção de vantagens ilícitas.

A Polícia Civil orienta a população a desconfiar de abordagens que solicitem dados pessoais, fotografias ou supostos procedimentos bancários fora das agências, comunicando imediatamente qualquer situação suspeita às autoridades policiais.