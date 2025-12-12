Caminhão é atingido por trem em Barra Mansa; acidente é o terceiro da semana envolvendo linha férrea no Sul do Estado

Um caminhão carregado com brita foi atingido por um trem no início da tarde desta sexta-feira (dia 12) em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 14h15, na passagem de nível do bairro Vila Nova, e derrubou o veículo, que teve a carga espalhada pela via. Apesar do impacto, ninguém ficou gravemente ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão foi encaminhado à Santa Casa, mas sem ferimentos graves. A lateral da composição ferroviária da VLI também ficou danificada e outros dois veículos foram atingidos por destroços. A Guarda Municipal informou que o caminhão tentava atravessar a linha férrea quando foi atingido pela composição que seguia da Vila Coringa para a Vila Nova. A passagem de nível precisou ser interditada, causando congestionamento e lentidão em vários pontos.

Imagens feitas por moradores mostram o caminhão tombado, com um dos eixos arrancado e parte da estrutura destruída. A prefeitura informou que acompanha o caso.

Este é o terceiro acidente envolvendo linha férrea na região apenas nesta semana. Na segunda-feira (dia 8), um homem de 44 anos ficou ferido após a colisão entre um carro e um trem em Engenheiro Paulo de Frontin, na passagem de nível da Praça Nelson Salles. No dia seguinte, um idoso de 81 anos ficou ferido em um acidente semelhante no bairro São Luís, em Barra do Piraí.

O acidente em Barra Mansa acontece dias após a Prefeitura promover uma campanha de conscientização nas passagens de nível. A ação, realizada na quarta-feira (dia 10) em parceria com a VLI, MRS Logística e o Sindicato dos Ferroviários, reforçou orientações de segurança durante o período de grande movimento por causa das compras de fim de ano.

Agentes estiveram em pontos estratégicos do Centro alertando pedestres e motoristas para a necessidade de parar, observar e atravessar somente quando houver segurança.

Foto: Reprodução/Redes Sociais