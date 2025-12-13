Acidente na Dutra: Caminhoneiro é resgatado das chamas por outro condutor, após entrar em estado de choque

O caminhoneiro envolvido no grave acidente que interditou totalmente a Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, entrou em estado de choque e sofreu queimaduras ao tentar sair da cabine em chamas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O episódio aconteceu na manhã deste sábado (dia 13), no km 266 da pista sentido Rio de Janeiro. A ação imediata de outro caminhoneiro que presenciou o acidente e conseguiu retirar a vítima do fogo foi fundamental para evitar um desfecho ainda mais grave, já que as chamas se espalhavam rapidamente pela cabine e pela vegetação às margens da rodovia.

De acordo com a PRF, o condutor perdeu o controle da carreta, saiu da pista e colidiu contra um barranco, dando início a um incêndio de grandes proporções. O semirreboque ficou atravessado na via, provocando a interdição total da Dutra no sentido Rio.

Segundo o relato da testemunha, o motorista da carreta permaneceu paralisado dentro da cabine, visivelmente em choque, trêmulo e segurando o volante enquanto o fogo se espalhava rapidamente. Mesmo alertado aos gritos sobre o incêndio, o condutor saiu desorientado pelo lado do passageiro, justamente onde as chamas estavam mais intensas, e acabou sofrendo queimaduras, inclusive com o fogo se alastrando pela vegetação às margens da rodovia.

O caminhoneiro que prestou socorro conseguiu retirar a vítima das chamas até a chegada da equipe de resgate da CCR RioSP, que encaminhou o motorista ao hospital. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Foto: Divulgação/PRF