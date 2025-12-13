Após crise de ciúmes, homem é preso por socar o rosto da companheira no Santo Agostinho

Um homem de 30 anos foi preso na madrugada da sexta-feira (dia 12) suspeito de agredir a companheira, de 32, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como lesão corporal contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, e mobilizou equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a PM, os agentes foram até o endereço para averiguar a denúncia e encontraram o casal no local. O suspeito relatou que houve uma discussão motivada por ciúmes e acusação de traição. Durante o desentendimento, ele teria segurado o rosto da vítima e desferido um soco.

A mulher foi encaminhada ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) para realização de exame de corpo de delito. Em seguida, ambas as partes foram levadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Após análise do caso, o delegado de plantão determinou a prisão do suspeito, que foi autuado com base no artigo 129 do Código Penal, que trata de lesão corporal contra a mulher.