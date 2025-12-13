Colisão entre ônibus e carro deixa uma vítima fatal na BR-393

Uma colisão frontal registrada na noite de sexta-feira (dia 12) deixou uma pessoa morta na BR-393, em Sapucaia. O acidente ocorreu por volta das 20h, na altura do km 141, e envolveu um ônibus da Viação Progresso e um automóvel VW Gol.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Gol, um homem de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios. No ônibus, houve uma vítima: uma mulher que sofreu lesões leves e recebeu atendimento médico.

Em razão do acidente, o trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado, operando no sistema de “pare e siga” por cerca de quatro horas.

Foto: Divulgação/PRF