Engavetamento com incêndio em carreta interdita a Dutra e causa congestionamento em Barra Mansa

Uma carreta pegou fogo após um engavetamento envolvendo outros dois veículos de passeio na manhã deste sábado (dia 13), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 6h10, no km 268 da pista sentido Rio de Janeiro. As informações são da CCR RioSP.

Segundo a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado para atender a ocorrência e equipes de resgate e tráfego atuaram no socorro às vítimas, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a CCR, uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a Santa Casa de Barra Mansa. Outras duas pessoas envolvidas no acidente não se feriram.

Por conta do engavetamento, a rodovia permaneceu totalmente bloqueada até as 7h40, quando houve a liberação das duas faixas. O congestionamento chegou a cerca de 9 quilômetros no sentido norte. Posteriormente, a pista foi totalmente liberada e, no momento, não há mais registro de lentidão no trecho.

