Prefeitura do Rio inaugura primeiro batistério público do município

A Prefeitura do Rio inaugurou neste sábado (dia 13), na Praça Jardim do Méier, na Zona Norte, o primeiro batistério público do município. O novo espaço, projetado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), é composto por uma cascata d’água, uma bíblia cenográfica em resina e o batistério destinado à realização de cerimônias de batismo por imersão.

– O Jardim do Méier é um espaço tradicional e recebe agora o primeiro batistério público do Riopara as pessoas que têm a fé cristã. Não é para uma Igreja, para uma denominação. É para todos numa cidade que tem uma diversidade religiosa e um respeito a todas as crenças. É mais um lugar de fé, devoção e encontro com Deus – afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O prefeito, acompanhado do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, participou de um culto celebrado pelo Bispo Honorilton Gonçalves, da Igreja Universal. A cerimônia religiosa contou com a participação por videoconferência do Bispo Edir Macedo. Logo depois, Eduardo Paes apresentou a bíblia cenográfica no batistério e descerrou a placa de inauguração.

– Nós recebemos essa ferramenta com muita responsabilidade. Porque sabemos que as pessoas que passarem por aqui vão encontrar a resposta, que é a palavra de Deus. Agradecemos por essa ferramenta entregue ao povo do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma será muito bem utilizada – disse o Bispo Gonçalves.

O batistério funcionará diariamente das 6h às 19h, acompanhando o horário de abertura do Jardim do Méier. A manutenção ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Conservação, que recuperou o lago e o piso de concreto e pedras portuguesas, repôs a grama e reformou o coreto.

– Aqui é um lugar muito simbólico onde o Bispo Macedo realizou seu primeiro culto. A Prefeitura pegou um lugar que estava abandonado e o transformou no primeiro batistério público. O Rio é um lugar com muitas fés e diferentes vertentes. Então é importante que a Prefeitura seja sensível a isso e que disponibilize um local paras as pessoasexercerem a sua fé – declarou o secretário de Conservação e Serviços Púbicos, Diego Vaz.

A entrega do equipamento reforça a vocação comunitária da praça, urbanizada em 1916, e amplia as opções de uso do espaço público. O acesso ao batistério é gratuito.

– Ter um batistério público é fenomenal, algo muito grande. Acredito que esse batistério será o início de uma nova vida para todos – disse a moradora do Méier Vilma Marinho.

Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio