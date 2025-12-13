Bar na São João é alvo de furto durante a madrugada; vizinho é suspeito

Um homem de 46 anos foi conduzido à delegacia de Volta Redonda neste sábado (dia 13), sob suspeita de ter furtado um bar no bairro São João. O crime teria ocorrido durante a madrugada, quando o estabelecimento foi invadido.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do bar, um homem de 29 anos, acionou a guarnição após perceber o furto e conseguir acesso às imagens de câmeras de segurança. Pelos registros, ele reconheceu o autor como um morador das proximidades. As imagens também teriam sido confirmadas por um familiar do suspeito.

Com as informações, os policiais foram até a residência do homem apontado como autor e o conduziram à 93ª DP, onde o caso foi registrado como furto. Como não houve flagrante, o suspeito foi ouvido e liberado.

Foto: Divulgação