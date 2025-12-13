Motorista embriagado e com CNH vencida é preso após acidente na Dutra, em Resende

Um motorista de 52 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (dia 13) após se envolver em um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O caso ocorreu por volta das 16h, na altura do km 313 da pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Chevrolet Celta perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica lateral da via. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária CCR, sendo encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

Durante o atendimento da ocorrência, agentes da equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF constataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Questionado, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica durante uma confraternização da empresa onde trabalha e informou que retornava para sua residência, em Itatiaia, quando aconteceu o acidente.

Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 0,85 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A legislação prevê pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir para condutores com capacidade psicomotora alterada pelo uso de álcool ou outras substâncias psicoativas.

Diante do resultado, foi dada voz de prisão em flagrante, e o motorista foi encaminhado à 89ª DP (Resende) para as providências legais.

Além do crime de embriaguez ao volante, os policiais constataram outras infrações de trânsito, como conduzir veículo sob efeito de álcool, estar com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias e licenciamento do veículo em atraso. As multas aplicadas somam R$ 3.521,64. A CNH foi suspensa e o veículo removido para o pátio.

Foto: Divulgação/PRF