Diante da grande demanda, Detran em Movimento é ampliado em Volta Redonda e continua nesta terça-feira

Moradores de Volta Redonda e de cidades vizinhas, como Barra Mansa e Pinheiral, foram atendidos, nesta segunda-feira (dia 15), pelo programa Detran em Movimento e puderam tirar, em um mesmo local, documentos como a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Carteira Nacional de Habilitação, além de transferir a propriedade de veículos, fazer vistorias, recorrer de multas de trânsito e resolver pendências.

O atendimento foi realizado embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, em Volta Redonda, e recebeu grande procura de pessoas de todas as idades. Foram distribuídas senhas para que a emissão de carteiras de identidade, o serviço mais procurado pela população, continue nesta terça-feira (dia 16), no mesmo local.

Degasito José Rosa, de 75 anos, morador de Barra Mansa, foi logo cedo com a mulher, Marli Silva Rosa, de 72 anos, tirar a nova CIN. “De Barra Mansa até aqui não é longe. Ouvimos pelo rádio a notícia sobre a realização do Detran em Movimento e saímos de casa antes de 6h da manhã. Nossas carteiras de identidade estavam muito velhas e foi ótimo poder tirar essa carteira nacional. Deu tudo certo e logo estaremos com documentos novinhos em folha, o que é muito importante”, disse dona Marli, uma das primeiras a serem atendidas.

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda. O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, ressaltou que o Detran em Movimento permite que os usuários tenham acesso a todos os serviços do Detran RJ em um mesmo local, sem necessidade de agendamento.

“Nosso objetivo com o Detran em Movimento é atender melhor o cidadão, perto de onde ele mora, por ordem de chegada. Com este programa, todos são atendidos com a dignidade e o respeito que merecem. É uma afirmação da cidadania”, disse Rodrigo Coelho.

A vice-presidente do Detran RJ, Penha Bernardes, coordenadora do Detran em Movimento, foi a Volta Redonda e organizou a continuação do atendimento nesta terça-feira, para que nenhum cidadão saia sem sua nova Carteira de Identidade Nacional. “Estamos levando esse serviço a todos os municípios fluminenses para facilitar a vida das pessoas e tornar mais simples obter documentos importantes. E a parceria com as prefeituras é muito importante, pois elas fornecem a infraestrutura necessária para atender bem o cidadão”, disse Penha.

Em breve o Detran RJ vai anunciar os próximos municípios que receberão o Detran em Movimento. A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita. É necessário que o cidadão leve sua certidão de nascimento ou casamento original e tenha CPF. Sem a certidão não será possível tirar a CIN, mesmo que a pessoa já tenha identidade. Quem não tem mais a certidão precisa antes obtê-la nos cartórios. O documento de identidade atual continua válido até 2032, de forma que os cidadãos não precisam se apressar para tirar a CIN.

Para os serviços de Habilitação – como a renovação ou a segunda via da CNH – é preciso pagar o Duda correspondente. O boleto deve ser retirado no Banco Bradesco e pago até a véspera do atendimento. O pagamento das taxas também é necessário para as vistorias e os serviços relacionados aos veículos. É preciso, também, estar atento à lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço. As informações podem ser obtidas no site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br).

Crédito das imagens: Alexandre Simonini