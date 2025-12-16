Câmara de Volta Redonda homenageia guarda municipal Priscila Monteiro com Moção de Aplausos

A Câmara Municipal de Volta Redonda entregou, na segunda-feira (dia 15), uma Moção de Aplausos e Congratulações à guarda municipal Priscila Monteiro Barbosa, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município ao longo de 25 anos de atuação no serviço público. A homenagem foi proposta pelo vereador Neném (PSD) e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares.

Emocionada, Priscila Monteiro destacou que a honraria representa o reconhecimento de uma trajetória construída com base em valores familiares, dedicação e constante busca por qualificação profissional. “Receber esse reconhecimento funciona como parte da engrenagem que continua a nos motivar a ser ainda melhor. Para garantir um serviço de excelência é necessário buscar conhecimento e preparo. Essa homenagem é uma construção da minha mãe e de todos os valores que ela me passou ao longo da minha formação”, afirmou.

Autor da moção, o vereador Neném ressaltou o papel de destaque da homenageada dentro da Guarda Municipal. “A Priscila é uma das pessoas mais especiais da nossa Guarda Municipal. É mulher, cidadã de Volta Redonda e o trabalho que ela faz é diferenciado. Por isso, não fui só eu que assinei a moção, todos os vereadores assinaram. Para mim foi uma honra e, para Volta Redonda, mais honroso ainda”, declarou.

Graduada em Direito, com pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Estratégica de Pessoas, Priscila também possui formação técnica em Publicidade e curso avançado de Inglês. Servidora pública desde o ano 2000, construiu uma trajetória marcada pelo profissionalismo, comprometimento e profundo respeito às instituições.

Ao longo de 25 anos de carreira, atuou em funções estratégicas nas áreas de Segurança Pública e Trânsito, participando de projetos de grande relevância local e nacional, como a Operação de Segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Também foi coordenadora do Projeto Social Guarda Mirim, integrou o Conselho Comunitário de Segurança e exerceu funções de assessoria técnica, coordenação e gerência de operações na Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A guarda municipal se destaca ainda pela formação continuada, com dezenas de cursos nas áreas de segurança, gestão, direitos humanos, direção defensiva, patrulhamento tático, gerenciamento de crises e tecnologias operacionais. Detentora de porte funcional de arma de fogo, Priscila Monteiro pauta sua atuação no rigor técnico, na ética profissional e no compromisso com a segurança, a organização e o bem-estar da população de Volta Redonda.