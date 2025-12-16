Saiba quais cidades decretaram ponto facultativo em dia de decisões de Flamengo e Vasco

A quarta-feira (dia 17) promete mobilizar torcedores em toda a região. Em meio à grande expectativa para as decisões de Flamengo e Vasco em competições nacionais e internacionais, prefeituras anunciaram ponto facultativo parcial para servidores públicos, acompanhando o clima de ansiedade e a movimentação gerada pelos jogos que concentram a atenção de milhares de apaixonados por futebol.

Em Barra Mansa, o prefeito Luiz Furlani decretou ponto facultativo para os servidores municipais a partir do meio-dia. A medida não compromete os serviços essenciais, que funcionarão normalmente. Já em Vassouras, a prefeita Rosi Silva anunciou ponto facultativo a partir das 13 horas, atendendo a um pedido da população. Segundo a gestora, o trabalho e as metas seguem sendo cumpridos, mas o momento também permite confraternização, desde que com organização e responsabilidade.

Em Resende, o prefeito Tande Vieira utilizou o bom humor para comunicar a decisão. Ao anunciar o ponto facultativo, brincou que a medida ajudaria a evitar casos de hipertensão na cidade e atenderia aos inúmeros pedidos de torcedores. Em tom descontraído, afirmou que os flamenguistas merecem aproveitar a festa, ainda que, segundo ele, haja quem vá “secar”.

A Prefeitura de Angra dos Reis também publicou decreto estabelecendo ponto facultativo a partir das 13h. De acordo com o documento, o expediente ocorrerá em regime especial até o início do ponto facultativo, sem prejuízo aos serviços públicos essenciais, que deverão funcionar normalmente ou em regime de plantão.

Em Rio Claro, a Prefeitura vai decretar ponto facultativo a partir do meio-dia, permitindo que servidores acompanhem os jogos. A administração municipal seguirá os mesmos critérios estabelecidos pelo decreto estadual, garantindo o funcionamento dos serviços essenciais, que não serão interrompidos.

As decisões municipais acompanham o anúncio feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, que decretaram ponto facultativo a partir do meio-dia para servidores estaduais e municipais. O objetivo é possibilitar que torcedores acompanhem as partidas decisivas dos dois clubes.

Nesta quarta-feira, às 14h, o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain, no Catar, na final da Copa Intercontinental. Mais tarde, às 21h30, o Vasco encara o Corinthians, em São Paulo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Outros municípios da região também avaliam a adoção da medida. Rio Claro, por exemplo, deve anunciar decreto semelhante ao longo do dia.

Imagem: Reprodução da internet