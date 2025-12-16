Suspeito de furto é preso no Aterrado após denúncia em grupo de WhatsApp da Ordem Pública

A participação popular mais uma vez se mostrou fundamental para o fortalecimento da segurança pública em Volta Redonda. Na tarde dessa segunda-feira (dia 15), agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) formado por policiais militares e um agente civil, prenderam um homem em flagrante por furto a estabelecimento comercial no bairro Aterrado após uma denúncia realizada nos grupos de WhatsApp da Semop.

O suspeito foi detido após comerciantes relatarem terem sido vítimas de furto de um indivíduo com calça jeans, camisa azul e portando uma sacola plástica. A denúncia foi acompanhada de uma imagem do suspeito, o que possibilitou a rápida identificação durante o patrulhamento.

O homem foi abordado na Rua Primeiro de Maio. Durante a abordagem, foram encontrados diversos produtos furtados, entre eles chocolates, itens de higiene pessoal e suplementos, caracterizando o crime de furto a estabelecimento comercial. O suspeito, que já possuía anotação criminal pelo mesmo motivo ainda neste ano, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso em flagrante.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, destacou que o caso evidencia a importância do envolvimento direto da população. “A segurança pública é construída de forma coletiva. Quando o cidadão participa, denuncia e confia nos canais oficiais, conseguimos agir com mais rapidez e eficiência. Esses grupos de WhatsApp são ferramentas estratégicas que aproximam a população das forças de segurança e ajudam a tornar a cidade mais segura. Afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, afirmou.

Aliados da Segurança Pública

Os grupos de WhatsApp da Ordem Pública é uma iniciativa do secretário, Coronel Henrique, para criar uma rede de comunicação direta entre forças de segurança e a comunidade (moradores, comerciantes, associações) para auxiliar na prevenção e no combate ao crime. No entanto, o serviço é suplementar e de proximidade, coletando denúncias e informações de movimentações suspeitas, mas sem substituir os canais de emergência como 190 – Polícia Militar e 153 – Guarda Municipal. Para participar, os interessados devem se cadastrar pessoalmente na sede da Ordem Pública, na Ilha São João, ou na Tenda de Proximidade, que percorre bairros da cidade semanalmente.

Tentativa de furto de cabos

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública também detiveram nessa segunda-feira (dia 15) um homem de 59 anos, que tentava furtar cabos de um poste de energia elétrica, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. Ele foi flagrado durante um patrulhamento de rotina. Ao ser detido, o homem confessou a tentativa de furto. Levado à 93ª DP, ele permaneceu preso.

Foto: Divulgação/Semop