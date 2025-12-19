Elenco do Voltaço recebe visita de torcedores do clube

A equipe do Voltaço segue realizando a sua pré-temporada no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, em Volta Redonda, e na quinta-feira (dia 18) recebeu uma visita especial. Uma família composta pelo pai Lelis Júnior e pelos filhos Kaio Bernardino, de 12 anos, e Antonella Bernardino, de 7 anos, torcedores apaixonados do Esquadrão de Aço, esteve no CT, conversaram e tiraram fotos com alguns jogadores do elenco e com o técnico Rodrigo Santana.

Segundo Lelis, eles marcaram presença em todos os jogos do Voltaço no Raulino de Oliveira e sempre acompanham pela TV as partidas fora de casa da equipe.

“Sou nascido e criado em Volta Redonda e presenciei vários momentos marcantes, como aquele inesquecível ano de 2005. Hoje tento passar para eles essa paixão pelo time da cidade. Muitas pessoas, às vezes, dão mais valor aos times da capital, mas o que eu tenho falado e mostrado a eles é essa questão da proximidade, de poder chamar os jogadores pelo nome, ser atendido, e isso não tem preço. Estamos torcendo para que o ano de 2026 seja maravilhoso”, disse o torcedor.

Já o jovem Kaio, que atua como lateral-esquerdo do CEFAT/Voltaço, contou que sonha, no futuro, em poder defender as equipes do Esquadrão de Aço e demonstrou felicidade ao ser recebido pelos jogadores e pelo técnico do time profissional.

“Se Deus honrar, espero futuramente estar jogando aqui nas equipes de base do Volta Redonda e, quem sabe, um dia defender o time profissional. Foi muito legal ver o carinho que eles demonstraram por nós e que, em 2026, possamos conseguir o acesso à Série B”, contou Kaio.

O técnico Rodrigo Santana agradeceu a presença da família de torcedores e disse que esse contato e carinho motivam ainda mais todo o elenco a trabalhar para conquistar bons resultados pelo clube.

“É sempre muito bom receber o carinho do nosso torcedor, ainda mais das crianças, pois vemos que estão surgindo novos torcedores do Voltaço. Por isso, ficamos muito felizes e queremos trabalhar ainda mais para proporcionar alegrias a eles”, afirmou o comandante do Voltaço.

Foto: Jotape-COMKT/VRFC