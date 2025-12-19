Carreta tomba na Dutra, em Itatiaia, e provoca 10 km de congestionamento no sentido São Paulo

Um acidente com carreta provocou transtornos no trânsito da Rodovia Presidente Dutra na madrugada desta sexta-feira (dia 19), em Itatiaia. O veículo tombou na altura do km 320, no sentido São Paulo, e deixou a rodovia parcialmente interditada, gerando cerca de 10 quilômetros de congestionamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 1h30, quando a carreta colidiu contra a defensa metálica localizada na lateral da pista e acabou tombando. O veículo ficou imobilizado na faixa da direita e no acostamento, exigindo a interdição parcial da via.

O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Até a última atualização, o trecho permanecia interditado parcialmente, já que é necessário realizar o transbordo da carga, composta por mercadorias diversas. Somente após essa etapa será possível destombar e remover a carreta, para então liberar totalmente o tráfego no local.

Foto: Divulgação/PRF