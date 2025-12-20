Com projeto de Cozzolino, desfiles das escolas de samba são reconhecidos como patrimônio cultural e imaterial 

O governador Cláudio Castro decretou, na sexta-feira (dia 19) o reconhecimento dos desfiles das escolas de samba como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A medida, publicada no Diário Oficial, consolida o espetáculo como símbolo da identidade cultural fluminense e reforça o Carnaval como política permanente de valorização cultural, geração de empregos e desenvolvimento econômico. “O Carnaval é a maior expressão cultural do país. Reconhecer os desfiles como patrimônio é garantir proteção, valorização e respeito a uma tradição que movimenta a economia, gera empregos e leva o nome do Rio de Janeiro para o mundo”, afirmou o governador.

De autoria do deputado Vinicius Cozzolino (União), o projeto teve como objetivo consolidar a importância dos desfiles não apenas como entretenimento, mas como expressão central da cultura popular brasileira.

“Não se trata apenas de um espetáculo monumental, mas de uma expressão viva da criatividade popular e da força cultural do nosso povo”, disse o parlamentar.

Segundo Cozzolino, o projeto nasceu após conversas com o presidente da Liesa, Gabriel David, e com representantes da Unesco. O deputado explica que o reconhecimento estadual é um passo essencial para que, futuramente, o Carnaval do Rio possa pleitear o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

“É assim em todos os países que conquistaram esse título, e assim também precisa ser no Rio de Janeiro”, destacou Cozzolino. A proposta também reforça a dimensão social das escolas de samba, muitas vezes responsáveis por atividades culturais contínuas nas comunidades.

“Mais do que uma festa, o desfile é expressão de resistência e valorização da cultura afro-brasileira, da periferia urbana e da ancestralidade dos povos que ajudaram a construir a nossa nação. As escolas atuam o ano inteiro como centros de formação cultural e de inclusão social”, afirmou.



Com o decreto, os desfiles passam a integrar oficialmente o conjunto de bens culturais protegidos pelo Estado, assegurando respaldo institucional às escolas de samba, aos profissionais do setor e a toda a cadeia produtiva envolvida na realização do espetáculo.



Na prática, o reconhecimento como Patrimônio Cultural fortalece a segurança jurídica para ações de fomento, preservação da memória e apoio continuado às escolas de samba. A medida amplia a base legal para investimentos públicos, parcerias institucionais e políticas de valorização profissional.



Além disso, o decreto contribui para a preservação dos saberes tradicionais do samba e consolida o Carnaval como um ativo estratégico do Estado, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico.





Investimentos, turismo e impacto econômico



O Carnaval de 2025 contou com um investimento histórico de R$ 90 milhões do Governo do Estado, o maior já realizado. O aporte resultou em recorde de turistas, fortalecimento do turismo, estímulo à cultura e impacto direto na economia fluminense.



-Tivemos recorde de turistas, fomentando turismo, cultura, economia e empregos. O Carnaval é desenvolvimento, é oportunidade e é orgulho para o Rio de Janeiro – destacou o governador.



O Estado do Rio registrou um impacto positivo de R$ 6,5 bilhões na economia durante o período do Carnaval. O fortalecimento da folia também se traduziu em geração de trabalho e renda. Dados da Divisão de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que as vagas temporárias para o Carnaval no estado cresceram 8,6% em 2025.



O período também impulsionou o empreendedorismo fluminense. Entre janeiro e o início de fevereiro de 2025, foram criados mais de 2,1 mil novos empreendimentos ligados direta ou indiretamente ao Carnaval no Rio de Janeiro.



A estimativa, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é que a festa tenha gerado cerca de 70 mil empregos, beneficiando principalmente os setores de comércio, serviços e turismo.