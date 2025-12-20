Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 62 milhões neste sábado

O concurso 2.954 da Mega-Sena sorteia na noite deste sábado (dia 20) prêmio estimado de R$ 62 milhões. Ninguém acertou as dezenas no sorteio passado, realizado na quinta-feira (18). 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de hoje, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

Para o bolão, o sistema fica disponível até as 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Com informações da Agência Brasil

