Polícia Federal prende argentino procurado pela Interpol em Paraty

A Polícia Federal prendeu, na noite da sexta-feira (dia 19),um homem que estava foragido pelo crime de violência doméstica. A prisão ocorreu em Paraty.

O preso, de 41 anos e natural da Argentina, tem o seu nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol e foi identificado após entrar no território brasileiro de forma irregular. A partir disso, o Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol) confirmou a existência do mandado de prisão internacional aberto contra o estrangeiro.

A medida judicial foi posteriormente homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e devidamente cumprida por agentes da Delegacia da PF em Angra dos Reis (DPF/ARS). A ação ainda contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (167ª DP).

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pela prática do crime de violência doméstica.

A Difusão Vermelha é um alerta internacional emitido pela Interpol, a pedido de um país membro, com a finalidade de localizar e prender provisoriamente indivíduos procurados pela Justiça, visando à posterior extradição ou à adoção das medidas legais cabíveis.