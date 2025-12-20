Crime ambiental: Homem é preso por destruir árvores com uso de veneno e substâncias tóxicas em Piraí

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) resultou, na tarde de quinta-feira (dia 18), na prisão de um homem de 44 anos, procurado há mais de três meses pela prática de crimes ambientais em Piraí. Os delitos ocorreram no bairro Ribeirão das Lages, em uma área de mata acessada por uma trilha com cerca de um quilômetro de distância da Rodovia Presidente Dutra.

— Desde o mês de setembro, nossas equipes vinham investigando quem estava promovendo uma verdadeira devastação naquela região. O modo de agir era extremamente perverso e chocante. O homem arrancava a casca dos troncos, injetava veneno utilizado para matar formigas por meio de seringas e aguardava a árvore morrer para retirá-la por completo — explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Durante a investigação foram recolhidas imagens e filmagens da ação de desmatamento. De acordo com o relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o delegado concluiu a existência dos crimes de atividade potencialmente poluidora praticada sem licença e também o uso de substância tóxica em desacordo com a legislação ambiental. As penas para os crimes podem chegar a quatro anos e meio de prisão.

— Foi com enorme satisfação que conseguimos localizar esse criminoso. Ele confirmou que motosserras, enxadas e uma bomba para captação irregular de água encontradas na área eram de sua propriedade, embora tenha negado inicialmente o uso de veneno. No entanto, caixas com as substâncias tóxicas e seringas foram encontradas no local pelas equipes policiais — afirmou o delegado Antonio Furtado.

O suspeito foi localizado no Centro de Piraí, onde acabou abordado pelos agentes. Diante das provas técnicas e do conjunto de diligências realizadas, o delegado determinou a prisão em flagrante do homem.

— Estamos falando de crimes repugnantes. Chama ainda mais atenção o fato de ele ter revelado que pretendia plantar limoeiros no local das árvores derrubadas. Esses frutos, se germinassem, também estariam contaminados por veneno, representando grave risco à saúde humana. Essa prisão é uma das mais importantes do ano. Se esse homem continuasse solto, seguiria dizimando as florestas de Piraí. Aqui, as forças de segurança atuam com firmeza na defesa dos animais, das pessoas e do nosso patrimônio ambiental — concluiu o delegado Antonio Furtado.