Cantata de Natal transforma a Prefeitura de Barra Mansa em palco de luz, som e emoção

Barra Mansa viveu uma noite marcada por emoção e espírito natalino neste sábado (20), com a apresentação da Cantata de Natal “Olhar: Um espetáculo de luz e som”, realizada no Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), no Centro. O espetáculo que reuniu milhares de famílias terá mais uma edição neste domingo (dia 21), a partir das 20h, oferecendo aos munícipes e visitantes mais uma oportunidade de vivenciar a experiência.

Um dos pontos altos da cantata é o coral formado por cerca de 120 crianças, que se apresentam nas janelas do prédio da Prefeitura e dão tom à narrativa musical do espetáculo. As vozes infantis, combinadas com iluminação cênica, projeções visuais e trilha sonora cuidadosamente elaborada, transformam a fachada do prédio em um grande palco a céu aberto, criando uma experiência imersiva para o público.

Inspirado em grandes cantatas natalinas realizadas em outras cidades do Brasil e do mundo, como a tradicional apresentação do Palácio Avenida, em Curitiba, o espetáculo “Olhar” utiliza recursos tecnológicos e artísticos para valorizar o espaço urbano e reforçar mensagens de esperança, união e celebração do Natal.

Na apresentação de sábado, o público acompanhou atento cada momento e reagiu com muita emoção. “Estou encantada! Nunca presenciei um espetáculo tão especial. Parabéns para nossa cidade e ao prefeito Furlani”, comentou Vera Maria do Espírito Santo, que esteve presente com a família.

O prefeito Luiz Furlani destacou o simbolismo da iniciativa na cidade. “Nesta data tão significativa, celebramos um Natal mágico, memorável e emocionante. Um momento pensado para fortalecer a união, renovar a esperança e reafirmar valores.

Deus me concedeu a honra de ser prefeito desta cidade que tanto amo e compartilhar este momento especial com todos me deixa muito feliz. Que este Natal renove nossa fé, fortaleça nossos laços e nos inspire a seguir trabalhando por uma cidade cada vez melhor para todos”, concluiu o prefeito.

Foto: Chico de Assis