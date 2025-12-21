Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente na Beira Rio

Um motorista de 37 anos foi preso na manhã deste domingo (dia 21) após se envolver em um acidente de trânsito sem vítimas no bairro Niterói, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram um veículo parado na via e o condutor visivelmente alterado, apresentando sinais claros de embriaguez, como forte odor de álcool. Durante a abordagem, o homem tentou deixar o local, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar a fuga.

Ainda segundo a PM, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. A Guarda Municipal de Volta Redonda foi acionada para apoio, e o veículo, um Volkswagen Fox branco, foi apreendido e encaminhado ao pátio da GMVR.

O condutor também foi autuado administrativamente por infrações de trânsito, incluindo conduzir veículo não devidamente licenciado. Ele foi levado para a 93ª DP, onde acabou autuado por conduzir veículo sob influência de álcool. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.