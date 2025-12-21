Desaparecimento de Wesley completa dois meses sem respostas; família cobra avanço nas investigações

Completou neste domingo (dia 21) dois meses desde o desaparecimento de Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, morador do bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. O jovem foi visto pela última vez na noite de 21 de outubro, após sair do curso de enfermagem que frequentava na Cruz Vermelha, em Barra Mansa. Pai de um menino de 6 anos, ele não voltou para casa após a aula e não fez mais contato com familiares ou amigos.

Nesse sábado (dia 20), véspera de completar dois meses do desaparecimento, a mãe, Rosilene dos Santos Silva, fez um novo e emocionado apelo público. Ela relatou o sofrimento causado pela falta de informações e cobrou empenho das autoridades. Em seu desabafo, a mãe afirmou que vive sem respostas, falou em sensação de impunidade e pediu que imagens e vídeos já existentes sejam revistos para que o caso avance. “Que Natal terei? Que começo de ano terei sem uma notícia? Imploro mais uma vez às autoridades, que, por favor, vejam, revejam, que analisem os vídeos, as imagens, que examinem tudo o que têm e me deem uma resposta. Preciso seguir com minha vida. Como posso seguir com esta impunidade sem saber de nada?”, questionou.

O caso segue sendo investigado, mas até o momento não houve confirmação oficial sobre o que teria acontecido com Wesley. Familiares e amigos reforçam o pedido para que qualquer informação seja repassada às autoridades, destacando que detalhes aparentemente simples podem ser fundamentais para o esclarecimento do desaparecimento.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Wesley pode entrar em contato com a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou com a Polícia Civil, pelo número (24) 98833-8163. A identidade de quem colaborar será preservada.