Rivalidade VR x BM: Decoração de Natal causa incômodo e reação do prefeito Neto            

Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por comparações entre as decorações natalinas de Volta Redonda e Barra Mansa. As postagens, que exaltam estilos, dimensões e investimentos distintos, acabaram extrapolando o ambiente virtual e chegando ao debate político regional. O tema, ao que tudo indica, incomodou o prefeito de Volta Redonda, Neto (PP).

Na manhã de quinta-feira (dia 18), o chefe do Executivo da Cidade do Aço fez declarações que soaram como uma crítica indireta a outros municípios da região em relação aos gastos com a iluminação de Natal. Em tom comparativo, Neto afirmou que Volta Redonda se diferencia por contar com uma equipe própria qualificada no setor de iluminação pública, o que, segundo ele, possibilitaria reduzir custos e alcançar um resultado superior.

“Volta Redonda é diferente. Nós temos o Edmar [Borges, diretor do Departamento de Iluminação Pública], que é um profissional diferenciado. Enquanto outras prefeituras contratam tudo, o poder público aqui tem uma equipe maravilhosa na parte da iluminação pública. Ficou um espetáculo e, até hoje, eles fazem um trabalho diferenciado”, afirmou o prefeito.

Na mesma fala, Neto citou intervenções realizadas em pontos de destaque da cidade, como a Avenida Amaral Peixoto, o bairro Retiro e o entorno do Viaduto Heitor Leite Franco. A declaração reforçou a narrativa de que o município consegue promover uma decoração natalina de impacto sem depender, segundo ele, de grandes contratações externas, ao contrário do que ocorreria em outras cidades.

Licitação milionária

O discurso, no entanto, não mencionou que, em agosto deste ano, o Palácio 17 de Julho homologou uma licitação no valor de R$ 2,1 milhões para a aquisição de materiais natalinos. A contratação integra o processo licitatório nº 90057/2025, dividido por itens e vencido por oito empresas distintas, entre elas FOX Comercial, Ativa Mall, Triunfo Iluminação e Hospitalagos Materiais Hospitalares.

De acordo com a planilha da licitação, estão previstos itens como cordões luminosos, cascatas de LED à prova d’água, cabos de aço, fitas isolantes antichamas e fios paralelos, todos destinados à ornamentação natalina do município. O Estudo Técnico Preliminar que embasou a contratação aponta que a compra tem como objetivo a reposição de estoques e a garantia da execução dos serviços pelo Departamento de Iluminação Pública. No documento, a administração municipal justifica o investimento ao afirmar que a iluminação de Natal “promove bem-estar, segurança e integração comunitária”. O valor de R$ 2,1 milhões, contudo, não representa o custo total das festividades. A programação natalina envolve ainda despesas adicionais com som, montagem, estrutura de eventos, mão de obra e a compra de 40 mil brinquedos para distribuição na Casa do Papai Noel, na Praça Brasil. Esses gastos não constam no processo licitatório e tendem a elevar de forma significativa o montante total investido pela prefeitura no Natal de 2025.

Diante desse cenário, a fala do prefeito Neto, ao sugerir que Volta Redonda se distingue por não depender de contratos expressivos, contrasta com os dados oficiais do próprio município. Embora a instalação da iluminação fique a cargo da equipe do Departamento de Iluminação Pública, o volume de recursos públicos aplicados relativiza a crítica implícita dirigida a outras prefeituras da região.

Custo de BM

Em Barra Mansa, conforme Termo de Adesão publicado pela Prefeitura, a Fundação de Cultura do município investiu cerca de R$ 2,6 milhões na contratação de empresa especializada em serviços de elementos cênicos e iluminação decorativa natalina em vias públicas. O contrato inclui fornecimento de equipamentos, materiais, transporte, instalação, manutenção e desmontagem, conforme o processo administrativo nº 2190/2025.

A decoração, inclusive, tem recebido elogios de moradores e visitantes. Furlani recentemente ressaltou a simbologia do Natal para o município. “Estou vivendo, como prefeito, um sonho que tive quando criança: ver minha amada cidade linda, iluminada e decorada de uma forma nunca antes vista. É um Natal sempre sonhado, que vai ficar na história e marcar os corações dos barra-mansenses”, afirmou.

No fim das contas, a rivalidade histórica entre Volta Redonda e Barra Mansa, que já passou por quadras, campos de futebol, debates econômicos e disputas simbólicas, encontrou no Natal mais um território para se manifestar. Entre cordões de LED, milhões em licitações e postagens nas redes sociais, o clima natalino acabou revelando que, para além da iluminação pública, algumas comparações ainda conseguem acender incômodos no campo político.

Histórico de gastos

Desde que o grupo político do prefeito Neto reassumiu o governo municipal, em 2021, a prefeitura de Volta Redonda já destinou mais de R$ 13 milhões para a compra de itens natalinos. No ano passado, a programação incluiu show da cantora Joanna, chegada do Papai Noel e a distribuição de 15 mil brinquedos na Praça Brasil. Para 2025, segundo o planejamento da Prefeitura, a previsão é distribuir cerca de 40 mil brinquedos.

Fotos: Divulgação-PMVR/PMBM