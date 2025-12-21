Polícia apreende arma, munições e drogas em imóvel usado pelo tráfico em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas e material ligado ao tráfico de entorpecentes na tarde deste domingo (dia 21), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O suspeito, um jovem de 25 anos, conseguiu fugir ao perceber a chegada das equipes.

Segundo a PM, a operação foi desencadeada após informações apontarem que integrantes do tráfico estariam escondidos em um imóvel na Rua Deolindo Miguel. Policiais do serviço reservado, com apoio do GAT I, montaram um cerco no local e observaram um homem no interior da residência portando uma arma de fogo.

Ao notar a presença policial, o suspeito pulou a janela e abandonou diversos materiais. No imóvel, os agentes encontraram cerca de dois litros de loló, material para endolação, uma pistola calibre 9mm, 30 munições, dois carregadores, uma balança de precisão e um caderno com anotações, comumente utilizados na contabilidade do tráfico.

Durante as buscas, também foi localizada uma Carteira Nacional de Habilitação em nome do jovem de 25 anos, conhecido por denúncias como gerente do tráfico na região. A Polícia Militar informou que o suspeito já possui anotações criminais por tráfico de drogas e que, anteriormente, teria aparecido em um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual uma mulher é agredida após furtar alimentos em um mercado da comunidade, em uma tentativa de impor punição como forma de “exemplo”.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93ª DP.

Foto: Divulgação