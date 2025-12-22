Polícia apreende drogas e fardamento camuflado em área de mata em Barra Mansa

Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, carregadores de pistola e materiais de uso tático na noite de domingo (dia 21), no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. Apesar do volume do material encontrado, ninguém foi preso.

De acordo com o 28º BPM, a ação aconteceu por volta das 21h10, na Rua Américo Vespúcio Camacho, após a guarnição receber informações de que dois homens teriam escondido entorpecentes em uma área de mata da região. Os policiais montaram um ponto de observação estratégico para verificar se os suspeitos retornariam ao local, o que não ocorreu.

Diante da ausência de movimentação, os agentes realizaram buscas na área indicada e localizaram uma mochila preta contendo drogas, acessórios para arma de fogo e vestimentas camufladas.

Entre os itens apreendidos estão 38 pinos de cocaína com diferentes valores impressos, dois tabletes e dez sacolés de maconha, nove frascos de loló, seis balinhas de droga sintética, além de 42 folhas de etiquetas usadas para identificação do material entorpecente. Também foram encontrados dois carregadores de pistola calibre 380, porta-carregador, coldre, cinto de guarnição e peças de vestuário camuflado, como gandolas, calças, coturno e chapéu.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 90ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação