Última chamada para o Natal: Correria de fim de ano aquece as vendas na região

Deixar as compras para a última hora é quase um hábito nacional e, com o Natal batendo à porta, a tradicional correria volta a tomar conta das ruas e lojas. Em Volta Redonda e Barra Mansa, o cenário não é diferente. Movidos pelo espírito natalino, consumidores lotam o comércio em busca dos presentes finais, impulsionando as vendas e reforçando a expectativa positiva dos lojistas neste período decisivo do ano.

O comércio de Volta Redonda entrou na reta final das vendas de Natal e Ano Novo com projeção otimista e aumento expressivo no fluxo de consumidores. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sicomércio (Sindicato do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) do município, a estimativa é de crescimento entre 5% e 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo as entidades, o movimento nos centros comerciais e shoppings já apresenta aumento de cerca de 20%, impulsionado tanto pela antecipação das compras quanto pela procura por artigos de decoração para as festas de fim de ano. O setor de gastronomia também registra alta, com crescimento estimado em 30%, em razão das confraternizações e do tradicional Amigo Oculto.

“O Natal e o Ano Novo são datas estratégicas para o comércio. A expectativa é de um movimento ainda maior neste e no próximo fim de semana, o último antes do Natal, quando muitos consumidores deixam as compras para a última hora”, destaca o presidente da CDL Volta Redonda, Giovane Freitas Ferreira.

Para atender à demanda crescente, o comércio funciona em horário estendido, conforme acordo firmado entre o Sicomércio-VR e o Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC). Segundo o presidente do Sicomércio-VR, Levi de Freitas, a ampliação é essencial neste período.

“O horário estendido é fundamental para facilitar a vida de quem trabalha o dia todo e precisa de mais tempo para comprar seus presentes. Dezembro é um mês de grande fluxo, e esse ajuste contribui para um período mais organizado e positivo para todos”, afirmou.

Em Volta Redonda, no comércio lojista de rua, as lojas funcionam, na quarta semana, nos dias 22 e 23, das 8h30min às 22h. No sábado, dia 20, o atendimento será das 8h30 às 18h, e no domingo, dia 21, das 10h às 16h. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, o comércio abrirá das 8h30min às 18h30min.

Os supermercados também adotaram horários especiais. Nos domingos, dias 21 e 28, o funcionamento será das 7h às 20h. Nas segundas-feiras (22 e 29) e terças-feiras (23 e 30), as lojas abrem das 7h às 22h. Nas quartas-feiras (24 e 31), o atendimento será das 7h às 20h. No feriado de Natal, dia 25, os supermercados permanecerão fechados, retomando o funcionamento normal na sexta-feira, dia 26, e no sábado, dia 27, das 7h às 22h.

Feira Livre também amplia funcionamento

Com a proximidade do Natal, a Feira Livre de Volta Redonda passou a operar em horário estendido e ganhou uma data extra para atender ao aumento da procura por itens típicos das festas de fim de ano. A mudança vale para os fins de semana de dezembro e foi adotada após solicitação dos próprios feirantes, acatada pelo Poder Público.

Aos sábados, no bairro Aterrado, e aos domingos, na Vila Santa Cecília, as barracas funcionam das 7h30min às 14h30min, ampliando o tempo de atendimento ao público. A expectativa é de maior circulação de consumidores nesses dias.

Além disso, no dia 22 de dezembro, uma segunda-feira, a Feira Livre será realizada no bairro Volta Grande, oferecendo mais uma opção de compras para quem deixa os preparativos natalinos para a última semana.

BM: Crescimento de até 5%

Em Barra Mansa, a expectativa para o comércio neste fim de ano também é positiva, especialmente com a liberação da segunda parcela do 13º salário. Segundo o presidente da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes, alguns segmentos devem apresentar desempenho acima da média.

“Dentro de uma realidade geral, alguns setores podem registrar crescimento de até 4% ou 5%, como vestuário e brinquedos. Outros devem ficar mais estáveis, em torno de 2%. Na média, esperamos um crescimento de cerca de 4% em relação ao mesmo período do ano passado”, afirmou.

Gleidson explica que o impacto maior no comércio deve ocorrer justamente na reta final do Natal. “Com a liberação da segunda parcela do 13º, esperamos uma aquecida maior no comércio. A primeira parcela foi usada, em grande parte, para o pagamento de contas. Agora, a tendência é de aumento nas compras, principalmente de lembrancinhas e produtos de menor valor”, destacou.

Natal deve movimentar R$ 84,9 bilhões no país

O Natal segue como a principal data do varejo brasileiro. Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil aponta que 76% dos consumidores pretendem comprar presentes em 2025, o que deve movimentar cerca de R$ 84,9 bilhões na economia e levar mais de 124 milhões de pessoas às compras.

Os filhos lideram a lista de presenteados, seguidos por mães e cônjuges. As roupas aparecem como o item mais procurado, à frente de perfumes, calçados e brinquedos. Em média, cada consumidor pretende comprar quatro presentes, com ticket médio de R$ 174.

As lojas físicas seguem como o principal canal de compra, especialmente lojas de departamento e shoppings. O PIX lidera entre as formas de pagamento. A maioria dos brasileiros deve comemorar o Natal em casa ou com familiares, enquanto parte pretende viajar ou dividir os custos da ceia entre os convidados.