Última chamada para o Natal: Correria de fim de ano aquece as vendas na região

Por
FOLHA DO ACO
-

Deixar as compras para a última hora é quase um hábito nacional e, com o Natal batendo à porta, a tradicional correria volta a tomar conta das ruas e lojas. Em Volta Redonda e Barra Mansa, o cenário não é diferente. Movidos pelo espírito natalino, consumidores lotam o comércio em busca dos presentes finais, impulsionando as vendas e reforçando a expectativa positiva dos lojistas neste período decisivo do ano.

O comércio de Volta Redonda entrou na reta final das vendas de Natal e Ano Novo com projeção otimista e aumento expressivo no fluxo de consumidores. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sicomércio (Sindicato do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) do município, a estimativa é de crescimento entre 5% e 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo as entidades, o movimento nos centros comerciais e shoppings já apresenta aumento de cerca de 20%, impulsionado tanto pela antecipação das compras quanto pela procura por artigos de decoração para as festas de fim de ano. O setor de gastronomia também registra alta, com crescimento estimado em 30%, em razão das confraternizações e do tradicional Amigo Oculto.

“O Natal e o Ano Novo são datas estratégicas para o comércio. A expectativa é de um movimento ainda maior neste e no próximo fim de semana, o último antes do Natal, quando muitos consumidores deixam as compras para a última hora”, destaca o presidente da CDL Volta Redonda, Giovane Freitas Ferreira.

Para atender à demanda crescente, o comércio funciona em horário estendido, conforme acordo firmado entre o Sicomércio-VR e o Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC). Segundo o presidente do Sicomércio-VR, Levi de Freitas, a ampliação é essencial neste período.

“O horário estendido é fundamental para facilitar a vida de quem trabalha o dia todo e precisa de mais tempo para comprar seus presentes. Dezembro é um mês de grande fluxo, e esse ajuste contribui para um período mais organizado e positivo para todos”, afirmou.

Em Volta Redonda, no comércio lojista de rua, as lojas funcionam, na quarta semana, nos dias 22 e 23, das 8h30min às 22h. No sábado, dia 20, o atendimento será das 8h30 às 18h, e no domingo, dia 21, das 10h às 16h. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, o comércio abrirá das 8h30min às 18h30min.

Os supermercados também adotaram horários especiais. Nos domingos, dias 21 e 28, o funcionamento será das 7h às 20h. Nas segundas-feiras (22 e 29) e terças-feiras (23 e 30), as lojas abrem das 7h às 22h. Nas quartas-feiras (24 e 31), o atendimento será das 7h às 20h. No feriado de Natal, dia 25, os supermercados permanecerão fechados, retomando o funcionamento normal na sexta-feira, dia 26, e no sábado, dia 27, das 7h às 22h.

Feira Livre também amplia funcionamento

Com a proximidade do Natal, a Feira Livre de Volta Redonda passou a operar em horário estendido e ganhou uma data extra para atender ao aumento da procura por itens típicos das festas de fim de ano. A mudança vale para os fins de semana de dezembro e foi adotada após solicitação dos próprios feirantes, acatada pelo Poder Público.

Aos sábados, no bairro Aterrado, e aos domingos, na Vila Santa Cecília, as barracas funcionam das 7h30min às 14h30min, ampliando o tempo de atendimento ao público. A expectativa é de maior circulação de consumidores nesses dias.

Além disso, no dia 22 de dezembro, uma segunda-feira, a Feira Livre será realizada no bairro Volta Grande, oferecendo mais uma opção de compras para quem deixa os preparativos natalinos para a última semana.

BM: Crescimento de até 5%

Em Barra Mansa, a expectativa para o comércio neste fim de ano também é positiva, especialmente com a liberação da segunda parcela do 13º salário. Segundo o presidente da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes, alguns segmentos devem apresentar desempenho acima da média.

“Dentro de uma realidade geral, alguns setores podem registrar crescimento de até 4% ou 5%, como vestuário e brinquedos. Outros devem ficar mais estáveis, em torno de 2%. Na média, esperamos um crescimento de cerca de 4% em relação ao mesmo período do ano passado”, afirmou.

Gleidson explica que o impacto maior no comércio deve ocorrer justamente na reta final do Natal. “Com a liberação da segunda parcela do 13º, esperamos uma aquecida maior no comércio. A primeira parcela foi usada, em grande parte, para o pagamento de contas. Agora, a tendência é de aumento nas compras, principalmente de lembrancinhas e produtos de menor valor”, destacou.

Natal deve movimentar R$ 84,9 bilhões no país

O Natal segue como a principal data do varejo brasileiro. Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil aponta que 76% dos consumidores pretendem comprar presentes em 2025, o que deve movimentar cerca de R$ 84,9 bilhões na economia e levar mais de 124 milhões de pessoas às compras.

Os filhos lideram a lista de presenteados, seguidos por mães e cônjuges. As roupas aparecem como o item mais procurado, à frente de perfumes, calçados e brinquedos. Em média, cada consumidor pretende comprar quatro presentes, com ticket médio de R$ 174.

As lojas físicas seguem como o principal canal de compra, especialmente lojas de departamento e shoppings. O PIX lidera entre as formas de pagamento. A maioria dos brasileiros deve comemorar o Natal em casa ou com familiares, enquanto parte pretende viajar ou dividir os custos da ceia entre os convidados.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.