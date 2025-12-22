Volta Grande recebe edição especial da Feira Livre de Volta Redonda nesta segunda-feira

O bairro Volta Grande, em Volta Redonda, recebe na segunda-feira (dia 22), uma edição especial de Natal da Feira Livre. Mais de 300 barracas estarão funcionando em horário estendido para atender à demanda da população pelas compras de fim de ano, das 7h30 às 14h30.

A Feira Livre do Volta Grande acontece na Rua 1.050 e atende toda a região com vendas de itens que vão de roupas femininas, masculinas e infantis, além de opções de presentes em geral, até toda a parte de hortifruti e laticínios.

“Tradicionalmente a feira do Volta Grande acontece às quintas-feiras, mas como ela atende a uma região populosa, incluindo moradores de bairros próximos, e a procura por alimentos e presentes aumenta com a proximidade do Natal, essa edição especial tem esse objetivo de atender à população que quer garantir o presente, itens para a ceia, entre outras variedades de produtos disponíveis”, explicou a diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Elisângela Almeida.

A Feira Livre acontece ainda nos bairros: Retiro (terças-feiras); Sessenta (quartas-feiras); Volta Grande (quintas-feiras); Conforto (sextas-feiras); Aterrado (sábados); e Vila Santa Cecília (domingos).

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.