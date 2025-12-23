CSN inicia programa de capacitação de 135 mulheres



A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) iniciou um novo ciclo do Programa Capacitar Mulheres, voltado à formação e qualificação de mulheres para atuação em áreas industriais da empresa. A iniciativa é realizada em parceria com a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC).

O programa combina capacitação teórica e prática, desenvolvida diretamente nas unidades da companhia, permitindo que as participantes tenham contato com a rotina operacional dos setores de produção, manutenção e áreas de apoio. A proposta é ampliar o acesso feminino a funções técnicas em um segmento historicamente marcado pela baixa participação de mulheres.

Nesta edição, o programa recebeu cerca de 3.300 inscrições, com 135 candidatas selecionadas. A previsão é que a formação seja concluída até fevereiro de 2026, com foco na aplicação dos conhecimentos adquiridos em ambiente industrial. “Ao investir em capacitação profissional, a CSN busca contribuir para a ampliação da diversidade no setor siderúrgico e para a formação de mão de obra qualificada, alinhando desenvolvimento econômico e inclusão social”, informou a CSN.