Prefeitura de Barra Mansa decreta ponto facultativo durante o recesso de fim de ano

A Prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24, 26, 29, 30 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, em razão das celebrações de Natal e Ano Novo. Durante esse período, o atendimento nos setores administrativos ficará suspenso.

Os serviços essenciais à população serão mantidos, funcionando em escala de plantão, garantindo o atendimento nas áreas de saúde, segurança, limpeza urbana e abastecimento de água.

Confira os detalhes a seguir:

HEMONÚCLEO

O Hemonúcleo estará fechado nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. A unidade funcionará normalmente para coleta de sangue nos dias 29 e 30 de dezembro, no horário das 7h às 11h, retomando o atendimento no dia 05 de janeiro de 2025. O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro 205, anexo à Santa Casa, no Centro.

UNIDADES DE SAÚDE

A UPA, o Hospital da Mulher e a Central de Ambulância funcionarão em esquema de plantão. Os postos de saúde ficarão fechados.

* Central de Ambulância: (24) 3512-0786

* Samu: 192

FARMÁCIA MUNICIPAL

A Farmácia Municipal retomará as atividades na segunda-feira, dia 05 de janeiro, a partir das 8h.

SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto atuará todos os dias em regime de plantão.

* Telefones: (24) 3512-4333 | 0800-115-9090

GUARDA MUNICIPAL

A corporação seguirá com atendimento 24 horas.

* Contatos: (24) 3028-9339 | (24) 3028-9369 e 153

DEFESA CIVIL

A coordenadoria estará de plantão durante todo o período.

* WhatsApp: (24) 98121-3427

* Emergências: 199

SECRETARIA DE FINANÇAS

A Secretaria Municipal de Finanças funcionará normalmente para o atendimento à população, nos dias 29 e 30 de dezembro, das 08h às 17h.

RESTAURANTE DO POVO

O Restaurante do Povo terá programação especial no período de final de ano. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a unidade funcionará com almoço a partir das 10h e jantar a partir das 15h. O restaurante estará fechado nos dias 25 de dezembro, 1º e 2 de janeiro, retomando o funcionamento normal na segunda-feira, dia 5 de janeiro. Nos demais dias informados (22, 23, 26, 29 e 30), o atendimento ocorre normalmente.

Nos dias 24 e 31, será servido cardápio especial de fim de ano, com almoço completo e, no lugar do jantar tradicional, um lanche a partir das 15h.

