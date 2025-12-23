Rompimentos na rede causados por picos de energia afetam abastecimento de água em Volta Redonda

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou, nesta terça-feira (dia 23), que a falta de abastecimento de água registrada em alguns pontos do município foi causada por rompimentos na rede de distribuição, provocados por picos recorrentes de energia elétrica.

Segundo a autarquia, as oscilações no fornecimento de energia tiveram início por volta das 4h da manhã do último sábado (dia 20) e duraram cerca de uma hora. As variações provocaram alterações na pressão das tubulações, ocasionando a quebra de redes e impactando diretamente o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte, que operou com apenas três bombas durante aproximadamente 30 horas. Como consequência, o abastecimento foi afetado em toda a cidade.

No sábado (dia 20), foram registrados rompimentos em uma rede de 400 milímetros nas proximidades da Praça São Paulo, no bairro Niterói, e também sob a Ponte Pequetito Amorim, na Beira-Rio. Já no domingo (dia 21), houve o rompimento de uma rede de 150 milímetros no bairro Aero Clube.

“Todos os reparos necessários já foram concluídos e que o abastecimento de água está sendo restabelecido de forma gradual, conforme a recuperação do sistema de distribuição”, informou o Saae.