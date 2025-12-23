Polícia Rodoviária apreende três motos irregulares durante operação na RJ-145, em Piraí

Três motocicletas foram apreendidas na manhã desta terça-feira (dia 23) durante uma operação de fiscalização do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) na RJ-145, na altura do km 30, na região do Chalet, em Barra do Piraí. A ação ocorreu entre 8h e 11h30 e teve como objetivo coibir infrações de trânsito e garantir a segurança viária.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes abordaram três motos durante patrulhamento preventivo e constataram diversas irregularidades. Entre elas estavam escapamentos com barulho excessivo e fora dos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ausência de placas de identificação, falta de equipamentos obrigatórios, como retrovisores, além de indícios da prática de manobras perigosas, conhecidas popularmente como “empinar” a motocicleta.

Ainda segundo a corporação, os condutores estavam com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Moradores relataram que o grupo vinha causando transtornos na localidade, com direção perigosa, ruído excessivo e desrespeito às normas de trânsito, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

Diante das infrações, foram lavrados autos de infração de trânsito e as três motocicletas foram removidas para o depósito público de Barra do Piraí. O valor das multas aplicadas pode chegar a cerca de R$ 3 mil, sem contar os custos com reboque e diárias do depósito.

A Polícia Rodoviária informou que operações desse tipo seguem sendo realizadas de forma contínua nas rodovias estaduais, com foco na preservação de vidas, na ordem pública e na redução de acidentes provocados por condutas imprudentes no trânsito.