Terceiro homicídio em menos de 24 horas escancara violência em Barra Mansa; Outros três são baleados

Barra Mansa registrou, na tarde desta terça-feira (dia 23), o terceiro assassinato em menos de 24 horas. O crime ocorreu na Rua José Hipólito, na região central da cidade, onde um homem foi encontrado morto. A Polícia Militar foi acionada e confirmou o óbito no local. As circunstâncias da execução ainda estão sendo apuradas.

Pouco tempo depois, na mesma região, uma sequência de disparos de arma de fogo deixou ao menos três pessoas feridas, entre elas um idoso de 72 anos, um jovem de 26 anos e um adolescente de 15 anos. Segundo relatos preliminares, as vítimas estavam em locais diferentes – ponto de ônibus, barbearia e comércio próximo – quando os tiros foram efetuados. Nenhuma delas conseguiu identificar os autores.

Os feridos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa. O idoso foi atingido na coxa, o jovem no braço e o adolescente também precisou de atendimento médico. Apesar da gravidade da ocorrência, todos permanecem fora de risco de morte, segundo informações.

O caso está sendo registrado na 90ª DP, que deve apurar a autoria e a motivação dos crimes.