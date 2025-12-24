Tragédia: Homem e cão de estimação morrem em acidente no Centro de Barra do Piraí

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta terça-feira (dia 24), véspera de Natal, resultou na morte de um homem no Centro de Barra do Piraí. A vítima foi identificada como Fábio Joaquim, de 46 anos. A colisão aconteceu por volta das 2h, na Rua Doutor Moraes Barbosa, e envolveu um veículo de passeio que bateu violentamente contra um poste e a mureta de uma residência.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Fábio conduzia um automóvel modelo Tucson quando perdeu o controle da direção. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o condutor já sem vida dentro do veículo. Um cachorro de estimação, que também estava no carro, não resistiu aos ferimentos e morreu na ocorrência.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no bairro Três Poços.

Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas.

