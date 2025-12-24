Colisão frontal deixa um ferido na BR-393 em Barra do Piraí

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na manhã desta quarta-feira (dia 24), no km 269 da BR-393, em Barra do Piraí. A colisão frontal ocorreu após o automóvel, um GM/Cruze, invadir a pista contrária enquanto seguia no sentido Volta Redonda.

Com o impacto, o condutor do Cruze, um homem de 30 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Apesar da gravidade aparente da batida, o acidente não provocou interdição da rodovia. O tráfego seguiu com apenas lentidão momentânea durante o atendimento à ocorrência e a retirada dos veículos da pista.

Foto: Divulgação/PRF