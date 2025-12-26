BM: Morre o médico Durval Francisco Xavier

Morreu nesta sexta-feira (dia 26), aos quase 90 anos, o tradicional e renomado médico de Barra Mansa, Dr. Durval Francisco Xavier, vítima de parada cardíaca e insuficiência respiratória.

Dr. Durval dedicou grande parte de sua vida à medicina, exercendo a profissão por muitos anos no município, com passagem por diversos serviços públicos de saúde. Atuou no Hospital da Mulher, onde foi plantonista e participou do nascimento de aproximadamente 10 mil crianças, marcando gerações de famílias barra-mansenses. Encerrrou sua carreira no Centro do Idoso de Barra Mansa, no início deste ano.

Muito querido e respeitado, Dr. Durval era reconhecido por sua humanidade, simplicidade e compromisso com a vida. Por onde passava, era cumprimentado com carinho por pessoas que se orgulhavam em dizer que haviam nascido pelas suas mãos.

Deixa viúva Dra. Mariana Xavier, médica ginecologista obstetra de Barra Mansa; os filhos Telma e Guilherme Xavier, também médico; netos; e o enteado, o vereador Eduardo Pimentel.

A família lamenta profundamente a perda, ainda com sentimento de surpresa e muita saudade, e agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade.

O velório acontecerá nesta sexta -feira, 26 de dezembro, a partir das 15h, no Cemitério Municipal de Barra Mansa. O sepultamento será no sábado , 27 de dezembro, às 9h, no Cemitério Parque São Francisco.

Foto: Divulgação