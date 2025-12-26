Suspeito de furtar farmácia é detido em Volta Redonda

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) detiveram, na noite de quinta-feira (dia 25), um homem, de 24 anos, suspeito de furtar uma farmácia no bairro Aterrado.

Os agentes foram acionados, por volta das 19h30, por um funcionário da farmácia informando que o estabelecimento tinha sido alvo de furto, praticado por um homem negro, vestindo blusa escura. O suspeito foi identificado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento.

Com as informações passadas, os agentes fizeram patrulhamento e localizaram o homem ainda no bairro Aterrado. O suspeito confirmou aos policiais ter praticado o furto e que havia trocado os itens por drogas no bairro Monte Castelo.

O homem foi encaminhado à 93 ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde permaneceu preso pelo crime de furto.