Morre maestro Nicolau Martins, criador do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”

Volta Redonda perdeu neste sábado (dia 27) um de seus maiores nomes da cultura. Morreu o maestro Nicolau Martins de Oliveira, aos 83 anos, idealizador do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, iniciativa que, ao longo de 51 anos, formou gerações de músicos e se tornou referência no ensino musical em todo o país.

O velório acontece neste sábado, na Capela 4 do Portal da Saudade, e o sepultamento está marcado para as 16h, no mesmo local.

Reconhecido pelo talento, pela dedicação e pelo compromisso com a formação artística, Nicolau Martins foi responsável por transformar a música em ferramenta de educação, inclusão e cidadania. Apaixonado pelo ensino, o maestro compartilhou seu conhecimento com milhares de alunos que passaram pelo projeto, muitos deles integrando grupos como a Orquestra de Violinos e Violas, Orquestra de Violoncelos e Contrabaixos, Coro Infantojuvenil, Banda de Concerto e Banda Marcial.

O legado deixado pelo maestro ultrapassa as fronteiras do município. Graças ao trabalho incansável desenvolvido ao longo de décadas, diversos alunos ingressaram em universidades, tornaram-se músicos profissionais e hoje atuam em grupos musicais no Brasil e no exterior.

Em nota oficial, a Prefeitura de Volta Redonda manifestou profundo pesar pela morte do maestro e solidariedade aos familiares, amigos, alunos e ex-alunos. A administração municipal destacou a importância de Nicolau Martins para a história cultural da cidade e agradeceu pela dedicação e pelo amor à música e a Volta Redonda.

Foto: Reprodução da internet