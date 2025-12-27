GMVR apreende adolescente que conduzia motocicleta

Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreenderam no final da tarde de sexta-feira um adolescente de 17 anos, que conduzia uma motocicleta. Segundo os guardas, eles tentaram abordar um condutor que seguia de forma imprudente, e em alta velocidade, com o veículo – CG 150 Titan –, que ainda estava em mau estado de conservação. O motociclista, porém, desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, inclusive tentando atingir a moto da Guarda Municipal.

Ainda de acordo com os agentes, o condutor perdeu o controle da moto na Rua Nova York, no bairro Volta Grande, e tentou empreender fuga a pé, porém sem sucesso. Ao ser detido, verificou-se tratar de um adolescente de 17 anos, que ainda resistiu à apreensão.

A motocicleta foi removida para o pátio da Guarda Municipal, na Ilha São João, e condutor foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, no Aterrado, para os devidos trâmites legais. No total foram feitas nove autuações, incluindo desobediência, falta de habilitação e proibição de dirigir veículo automotor.

Fotos de divulgação/GMVR – Secom/PMVR