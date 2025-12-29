5º CPA celebra resultados históricos na segurança pública com confraternização em Quatis

O 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou, na tarde de sábado (dia 27), uma confraternização no Hotel Fazenda Lagos do Vale, em Quatis, para marcar os resultados alcançados ao longo do ano e integrar policiais e familiares. O encontro destacou a redução histórica dos crimes de roubo de rua e de veículos na área de atuação do comando.

Durante o evento, o comandante do 5º CPA, coronel Martins, ressaltou que os indicadores atingiram o menor patamar desde a criação do Instituto de Segurança Pública (ISP), resultado atribuído à combinação de métodos de trabalho, inovação e dedicação das equipes. Segundo ele, a celebração foi pensada como um momento de reconhecimento e de fortalecimento do compromisso para o próximo ano.

“Foi um ano de muita vitória e muito trabalho. Nada mais justo do que reunir nossos policiais, familiares e filhos para um dia de alegria e confraternização, reforçando as energias e o comprometimento para que 2026 seja ainda melhor, com mais resultados para a população”, afirmou.

O comandante também destacou o foco permanente na prevenção ao crime e agradeceu ao Hotel Fazenda Lagos do Vale pela recepção ao efetivo. “Seguimos inovando no serviço policial, com muita dedicação de todos. Agradeço ao hotel por abrir as portas com carinho e amizade”, completou.

A confraternização contou ainda com a presença do deputado estadual Munir Francisco e do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, que prestigiaram o encontro e parabenizaram o comando pelos avanços na segurança pública na região.

O 5º CPA atua em municípios do Sul Fluminense e tem ampliado ações integradas e estratégias de policiamento, com impactos diretos na redução de crimes e na sensação de segurança da população.

Foto: Evandro Freitas