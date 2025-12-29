Onda de calor: Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para o Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso meteorológico que coloca o Sul Fluminense em estado de atenção para a ocorrência de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. O alerta tem início às 10h desta segunda-feira (dia 29). A região segue com alerta em função da onda de calor que, segundo o órgão, deve durar até a terça-feira (dia 30), às 18h.

Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. Apesar de o aviso indicar baixo risco, há possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Inmet orienta que, durante as rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos eletrônicos das tomadas durante as tempestades.