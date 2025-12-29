PM anuncia policiamento 24h após roubos de veículos no Contorno

Uma reunião realizada nesta segunda-feira (dia 29), na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, definiu uma série de ações integradas para reforçar a segurança na Vila Americana e na região do Parque do Contorno, próximo ao Centro de Distribuição do Royal. O encontro reuniu o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, e o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg.

O objetivo da reunião foi alinhar estratégias para o enfrentamento aos furtos registrados na Vila Americana e aos roubos de veículos que vêm ocorrendo no entorno do Parque do Contorno. As medidas envolvem ações preventivas, operacionais e estruturais, com atuação conjunta do município e das forças de segurança do Estado.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública vai intensificar a presença no bairro Vila Americana com a realização de poda de árvores – para ampliar a visibilidade e eliminar pontos que favorecem ações criminosas – e a instalação de novas câmeras de monitoramento, especialmente nas imediações do Clube do Flamenguinho. Além disso, equipes de fiscalização da pasta permanecerão atuando no local, suplementando o policiamento ostensivo da Polícia Militar. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos também participará da ação, promovendo a retirada de entulhos em áreas estratégicas.

“O trabalho integrado é fundamental para obtermos resultados mais rápidos e duradouros. Estamos atuando tanto na prevenção quanto no apoio operacional às forças policiais, com melhorias urbanas, tecnologia e presença constante do Poder Público. Nosso objetivo é garantir a tranquilidade aos moradores e comerciantes”, destacou Coronel Henrique.

Durante a reunião, o comandante do 28º BPM explicou que a Polícia Militar já realiza policiamento na Vila Americana no período noturno e de madrugada, em uma escala de 12 horas. Sardemberg anunciou ainda que, a partir do próximo ano, a corporação vai implantar o programa “Bairro Presente” na Vila Americana, projeto que também contemplará o bairro Santo Agostinho.

“Teremos duas viaturas operando 24 horas por dia, sete dias por semana, nesses dois bairros, impactando positivamente uma grande região de Volta Redonda. A ideia é construir laços de confiança para promover segurança em parceria com a população”, explicou Sardemberg.

Em relação aos roubos de veículos nas imediações do Parque do Contorno, o comandante informou que operações integradas já estão em andamento, envolvendo a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública. Segundo ele, a PM manterá policiamento 24 horas por dia na região, dentro da chamada mancha criminal identificada.

“O 28º BPM já conseguiu identificar os indivíduos envolvidos nesses roubos, bem como a motivação dos crimes. Com o reforço do policiamento e a integração entre as forças de segurança, nossa expectativa é reduzir de forma significativa essas ocorrências”, afirmou Sardemberg.

A segurança na Rodovia do Contorno é de responsabilidade do Governo Federal, o que exige articulação e diálogo entre as instituições, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na semana passada, o prefeito Antonio Francisco Neto promoveu uma reunião com representantes das forças de segurança. O objetivo foi garantir a ação dos órgãos competentes e auxiliar a proteção da população de Volta Redonda e de quem circula pela cidade.

Foto: Júlio Araújo/Semop – PMVR