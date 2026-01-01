Câmara Municipal de Volta Redonda empossa nova Mesa Diretora

A Câmara Municipal de Volta Redonda (CMVR) inicia o exercício de 2026 sob nova gestão. O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, assumiu a presidência do Poder Legislativo para a 18ª Legislatura.
Esta é a terceira vez que Neném ocupa o cargo. O parlamentar já presidiu a Casa nos anos de 2020 e 2021 e afirmou que sua nova gestão será pautada pela harmonia entre os poderes, celeridade nos trabalhos legislativos e compromisso com a população volta-redondense.
“Quero o cidadão presente, acompanhando de perto o trabalho do Legislativo”, destacou o presidente, ao reforçar a importância da participação popular nas ações da Câmara.
Mesa Diretora – 18ª Legislatura
- Presidente: Nilton Alves de Faria (Neném)
- 1º Vice-Presidente: Paulo César Lima Conrado
- 2º Vice-Presidente: Edson Carlos Quinto
- 1º Secretário: Rodrigo Cezar Furtado de Almeida
- 2º Secretário: José Onofre da Silva