Homem é preso por estrangular a ex-companheira em Miguel Pereira

Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam um homem em flagrante, na quarta-feira (dia 31), por agredir covardemente a ex-companheira. O criminoso foi localizado e capturado no bairro Praça da Ponte, em Miguel Pereira, após rápida ação da unidade.
As diligências tiveram início imediato após a denúncia do crime na unidade policial. A vítima relatou que o seu ex-companheiro a agrediu e a enforcou. Após o crime, ele fugiu da residência dela.
O criminoso foi capturado no mesmo bairro onde cometeu o crime. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.